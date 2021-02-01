Руководитель отдела расследований ФБК* Певчих рассказала, почему «дворец Путина» не может быть апарт-отелем

«Нет таких апарт-отелей, которые находятся под такой тщательной охраной ФСБ, куда на стройку надо проезжать 4 КПП и яму, где у автомобиля смотрят днище. Таких апарт-отелей не бывает», — сказала она.

Певчих выразила недоумение, почему строительство апарт-отеля должно быть «на деньги «Транснефти» и на деньги «Роснефти».

«И никаких ответов на это нет. Какой апарт-отель может быть на 16 номеров около Геленджика стоимостью в 1,5 млрд долларов? Это здание никогда не проектировалось под апарт-отель», — отметила Мария Певчих.

На вопрос, что указывает на то, что этот дворец, построенный в Геленджике, принадлежит именно президенту Путину, она ответила:

«ФСБ вокруг этого дворца. Существует вокруг него большая буферная зона, леса, которые принадлежат ФСБ. Там есть пограничный пункт, которая курируется ФСБ. Этим ведомством не даются разрешения лодкам, чтобы они проходили мимо мыса. Дает разрешение обходить его одной морской милей. И человек, который строил этот дворец, говорит о том, что это строилось для Путина. Люди, которые занимались всем этим, в последствии были устроены в администрацию президента. Что, у Ротенберга есть такие возможности, чтобы в управление делами президента устроить этих людей? Он не может ответить даже, когда он это купил. Это совсем фикция и фейк, рассчитанное на то, что они покажут человека, который своим ртом скажет: «Это мое»», — отметила она.