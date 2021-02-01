Мария Певчих: Фильм «Дворец для Путина» послужил дополнительным аргументом для того, чтобы люди вышли на протесты

Такое мнение высказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы» руководитель отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией* Мария Певчих.

«Этот фильм послужил дополнительным аргументом для того, чтобы какая-то часть людей вышла на протесты. Фильм не отделим от Навального и ФБК*, людей смотрели 2 часа на Алексея и, конечно, ассоциируют его с фильмом. Людей взбесило сильно (то, что они увидели в фильме). Мы слышим, что они кричат, приносят плакаты и скандируют что-то связанное с «аква-дискотекой» и прочими атрибутами этого расследования. Это очевидно, и послужило дополнительным аргументом к основному поводу, связанного с арестом Алексея Навального», — сказала она.

На протестных акциях в России 1 февраля было задержано максимальное число участников. По данным правозащитного проекта «ОВД-инфо», в отделах полиции в разных городах оказалось в общей сложности более 5100 человек. Самое большое число задержанных в Москве и Петербурге — почти 1700 и 1200 соответственно.