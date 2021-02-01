Щербинский суд должен приступить к рассмотрению административного дела в отношении Юлии Навальной

Супруга оппозиционного политика была задержана накануне, — рассказала «Эху Москвы» адвокат Навальной Светлана Давыдова.

«Юлия Навальная была задержана в районе 14.20 в Москве, после чего ее долго возили по области, а в 16.30 привезли в отдел полиции «Щербинский». Там в 19.20 был составлен протокол о привлечении к административной ответственности по ч.6.1 ст. 20.2 КоАП — «Участие в несанкционированном шествии, повлекшее создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, движению пешеходов и (или) транспортных средств». Максимальное наказание по ней — 15 суток ареста», — рассказала адвокат.

В ходе акции 23-го января Юлия Навальная также была задержана полицейскими.