Путин поручил Генпрокуратуре проанализировать практику применения статьи о публичных призывах к экстремизму

Также глава государства распорядился к лету рассмотреть вопрос о целесообразности создания российского суда по правам человека.
Такое поручение глава государства дал по итогам заседания президентского Совета по правам человека.
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Также глава государства распорядился к лету рассмотреть вопрос о целесообразности создания российского суда по правам человека.
Такое поручение глава государства дал по итогам заседания президентского Совета по правам человека.
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