Певчих: ФБК* планирует продолжить расследования, связанные с Путиным

Об этом руководитель отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией* Мария Певчих сказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы». Отвечая на вопрос, планируются ли в дальнейшем подобные расследования, как фильм о «дворце Путина», Певчих сказала:

«Безусловно планируется. Мы никогда не анонсируем ничего конкретного, ни на какое время это будет запланировано. Потому что нам так спокойнее, и нам никто не может помешать. Если говорить пространно, то расследование про Путина будет и не только про него. ФБК* не превратится в фонд только расследования про Путина, мы не собираемся выпускать их только о нем. Мы будем работать, как и работали раньше. Просто будем докручивать эту тему и ту разлапистую финансовую схему, которую обнаружили. Мы поняли эту схему, и посмотрели на нее, и по аналогии мы сможем найти много чего интересного», — рассказала она.

Фильму «Дворец для Путина» потребовалось меньше двух недель, чтобы набрать более 100 миллионов просмотров.