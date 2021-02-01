Число задержанных на акциях протеста в минувшее воскресенье в России, по данным правозащитников, выросло до 5300

Примерно треть из них была задержана в Москве, — говорят в правозащитном проекте «ОВД-Инфо». При этом полиция утверждала, что на улицу вышли всего 2000 человек. Задержания в разных городах порой проходили жестко. На видеозаписях видно, как силовики применяют, в том числе, электрошокеры.

Приходили сообщения о пострадавших. Так, в Москве, по данным агентства «Интерфакс», за помощью к медикам обратились два десятка человек, в том числе двое сотрудников МВД.

Уже есть первая реакция со стороны российских властей на случившееся. Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев обвинил оппозиционного политика Алексея Навального в том, что он вовлекает людей в незаконную протестную активность ради собственных политических целей.

«Я, как и раньше, так и сейчас, считаю Навального политическим проходимцем, человеком, который авантюрными способами пытается, стремится залезть во власть для достижения собственных целей, и никак иначе», — сказал Медведев. «Но сейчас его деятельность в этом смысле стала гораздо более циничной и разнузданной, чем она была ещё несколько лет назад», — отметил он.

Медведев добавил, что люди могут выходить на массовые протесты, но только в установленном законом порядке.