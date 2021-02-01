Оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19 объявил о минимальном количестве заразившихся за день за несколько месяцев

Смертность также приблизилась к минимальному показателю с осени. 17 648 новых случаев коронавируса за сутки зафиксировали на этот раз по стране.

Зарегистрированы они почти во всех регионах России, причем каждый десятый из заразившихся не имел клинических проявлений болезни. Темпы распространения инфекции, согласно данным оперативного штаба, стали самыми низкими за три месяца. В последний раз меньше больных за сутки было 28 октября.

По регионам больше всего новых случаев в Москве — это чуть более 2 тысяч человек. За ней идёт Санкт-Петербург, это примерно 1800 и Подмосковье, где выявили несколько более 1 тысячи больных. В конце списка — Еврейская автономная область и Ненецкий автономный округ. Там заразились по 9 и 3 человека соответственно.

Также в сводках штаба указано, что умерли от коронавируса за сутки еще 437 человек. Общее количество жертв эпидемии в России таким образом приближается уже к 74 тысячам.

Тем временем привились от коронавируса в России уже более 1 миллиона человек. На прошлой неделе «Новая газета» писала, что около трети от вакцинированных приходится на Москву.