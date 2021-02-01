Сергей Пархоменко об аресте на митинге 1 февраля: «Я испытываю какое-то ужасное чувство стыда от всей этой процедуры»

Об этом публицист и журналист рассказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы». «Часов шесть я провел там (в отделении полиции). Я испытываю какое-то ужасное чувство стыда от всей этой процедуры. От того, что 6 лет назад со мной произошло в точности тоже самое. Дальше был ЕСПЧ, мне присудили компенсацию, РФ мне заплатила большой штраф именно за то, что произошло вчера. Прошло 6 лет — не изменилось ничего. Опять эта история с конвейером, когда одни люди задерживают, другие люди везут, третьи бьют, четвертые бьют, а пятые лжесвидетельствуют в суде. И это разные люди, стоящие на разных участках этого конвейера», — сказал он.

По словам Пархоменко, сотрудники полиции «осуществляют сортировку людей», чтобы понять, какие статьи будут применены к ним, и какие наказания последуют. «В зависимости от того, что они хотят с ними дальше делать. Разница в этих пунктах и статьях заключается в том и зависит от того, что они заранее решили, что с вами делать. Одних они числят по категории 20 тыс рублей, и эти люди получают за участие в незаконном мероприятии. Других они числят по 150 тыс. руб., либо принудительные работы, либо до 15 суток. Тот получает часть 6 той же статьи 20.2». — сказал он.

«Мне сказали: «Мы не знаем, когда суд. Вот как только суд нам сообщит, что он хочет судить, мы вас выпустим под подписку. А пока мы вас будем держать.

Надо сказать, что суд меня захотел судить 26 февраля. Видимо, когда они получили это решение, поняли, что вряд ли меня додержать будут до этого числа», — рассказал Пархоменко.

По его словам, на митинге он присутствовал не как журналист, а как человек, пожелавший пройтись в рамках этой акции. «Я был там не как журналист. Я шел с женой и сыновьями, мы вместе шли, потому что мы хотели там идти. Останавливались на красный свет, и никому мы не мешали. И я не должен был прикрываться своими профессиональными интересами», — сказал он.

На протестных акциях в России в это воскресенье было задержано максимальное число участников. По данным правозащитного проекта «ОВД-инфо», в отделах полиции в разных городах оказалось в общей сложности более 5100 человек. Самое большое число задержанных в Москве и Петербурге — почти 1700 и 1200 соответственно.