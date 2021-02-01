Организаторы военного переворота в Мьянме заверили, что собираются провести новые выборы и сформировать правительство

В то же время они объявили о режиме чрезвычайного положения сроком на один год. Сообщается, что этим утром командование вооруженными силами взяло на себя полномочия.

Руководство страны было задержано. Исполняющим обязанности президента назначен вице-президент Мьинт Шве. Также задержана фактический глава правительства и нобелевский лауреат Аун Сан Су Чжи. Сама она призывает своих сторонников выступить против переворота.

Обстановка в стране обострилась после проведения парламентских выборов, результаты которых, как считают военные, были сфальсифицированы.