Московская полиция составила более 2-х тысяч административных протоколов в отношении участников воскресной акции

Из них 20 — за повторное нарушение порядка проведения митинга, — рассказал источник агентства «Интерфакс». Остальных обвиняют в участии в несогласованной акции. Есть также протоколы о неповиновении законному распоряжению сотрудника силовых структур.

По последним данным, которые приводит правозащитный проект «ОВД-инфо», на акции в Москве задержаны уже около 1800 человек. Всего по России задержанных около 5300. Правозащитники бьют тревогу. По их словам, столичные отделы полиции не справляются с потоком людей. Из-за этого некоторым пришлось провести ночь на стульях. Кроме того, людей не кормили.