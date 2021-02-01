Сванидзе: Работу правоохранителей на вчерашнем несанкционированном митинге будут обсуждать в СПЧ

Как сказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» члена СПЧ, журналист Николая Сванидзе, которого также задержали без каких-либо причин, «работа омона была очень жесткая».

«Работа омона очень жесткая была (на Сухаревской, где проходила несанкционированная акция). Хватали всех подряд, даже не выборочно. И то что взяли меня, это свидетельствует о том, что брали подряд всех. Я же ничего не делал, а они подошли сзади и забрали. Это будет обсуждаться в СПЧ», — сказал он.

По словам Сванидзе, он работал на митинге в качестве наблюдателя.

«Меня никак не повредили, меня не били и не оскорбляли. Меня взяли под локоток, подойдя сзади. А до этого я появился за 3 минуты до задержания. Мы были наблюдателями от СПЧ. Это были люди без идентификационных номеров, не представившись, но вежливо сказали: «Пройдемте». Потащили меня в автозак, поместили и оставили там», — рассказал он.

На протестных акциях в России в это воскресенье было задержано максимальное число участников. По данным правозащитного проекта «ОВД-инфо», в отделах полиции в разных городах оказалось в общей сложности более 5100 человек. Самое большое число задержанных в Москве и Петербурге — почти 1700 и 1200 соответственно.