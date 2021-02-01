Президент США Джо Байден должен сегодня изложить свою концепцию международной политики

Ранее он обещал, что страна под его руководством возобновит членство и активное участие в международных альянсах:

«Моей миссией станет восстановление лидерства Америки. Я верну дипломатию США в руки настоящих профессионалов… Ни одна нация, даже такая могущественная, как наша, не может в одиночку справиться с вызовами XXI века… Я не уважаю никаких границ, и никакие стены не могут меня удержать. Как президент я сделаю больше, чем просто восстановлю исторические партнерства, я возглавлю попытку их переосмыслить».

Ранее американский телеканал NBC сообщал, что Джо Байден также планирует подписать сегодня ряд указов. Один из них обеспечит формирование рабочей группы по воссоединению семей мигрантов, разлучённых во время президента Дональда Трампа.