Московские ОВД, по словам правозащитников, не справляются с потоком задержанных на воскресной акции протеста

В некоторых отделах людям пришлось провести ночь на креслах и стульях из-за нехватки спальных мест, — рассказала член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович. Во многих ОВД задержанных не кормили.

Всего в Москве были задержаны почти 1700 человек — это максимальная цифра за несколько десятков лет. Всего по стране, по данным правозащитного проекта «ОВД-инфо», задержаны почти 5300 человек.

Политолог Александр Кынев в эфире телеканала «Настоящее время»* сказал, что картина подавления несанкционированных акций вызывает ощущение, что страна находится на осадном военном положении. У нас пострадавшие от власти всегда вызывают симпатию, добавил политолог, и жесткое пресечение акций протеста — это удар по рейтингу президента.