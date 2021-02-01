Политолог Константин Калачев считает, что в регионах протест стал массовым

Такое мнение руководитель «Политической Экспертной группы» высказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Протестное действие можно пресечь, но протестное настроение пресечь невозможно. И география протестов расширилась. Из столицы она переехала в Санкт-Петербург, тут накладывается еще отношение к питерской власти. Новосибирск, Екатеринбург, да многие другие города показали массовость вполне сопоставимую с московской. Это новое», — сказал он.

По мнению Калачева, эти протесты имеют исключительно политический характер.

«Люди выходят с политическими лозунгами, неважно что является мотивацией. Конечно, социально-экономическая ситуация она влияет в том или ином регионе. Влияет отношение к местной региональной власти, чем оно хуже, тем больше протестующих. Но это все же политические протесты, а не социально-экономические. Это в чистом виде политический протест. Хоть многие и не вышли в регионах, но осталась фига в кармане», — сказал он.

Политолог отметил, что у людей остался единственный мирный протест — «это прийти на выборы».

«Количество протестующих свидетельствует в том числе о проблемах электоральных партии власти в том регионе. И власть должна будет что-то с этим делать. Как можно выразить протест на выборах. Это опрокидывающее голосование, это придумал не Навальный. Это было придумано задолго до «умного голосования». И это голосование возможно», — отметил он.

Если результаты выборов разочарует избирателей, то «будет повторение Болотной в той или иной степени», считает Калачев.

«Будет ставиться вопрос о власти. Та жестокость и жесткость демонстрирующая со стороны силовиков, то количество задержанных — около 4500 — прецедентов не имеет. Идет запугивание. Можно убрать с улиц протестное движение, но нельзя из массового сознания вытравить протестное настроение», — отметил политолог.

На протестных акциях в России в это воскресенье было задержано максимальное число участников. По данным правозащитного проекта «ОВД-инфо», в отделах полиции в разных городах оказалось в общей сложности более 5100 человек. Самое большое число задержанных в Москве и Петербурге — почти 1700 и 1200 соответственно.