Саудовская Аравия и ряд стран-экспортеров нефти планируют в феврале снизить добычу почти на 1,5 млн. баррелей в сутки

Власти этих государств говорят, что сделают такой шаг в качестве жеста «доброй воли» для поддержки отрасли и экономики других стран-производителей.

Россия с этого месяца получает право нарастить добычу на 65 тысяч баррелей в сутки по сравнению к январю. Российская сторона вместе с Казахстаном в начале года выступали за постепенное увеличение квоты, в то время как большинство нефтедобывающих стран предлагали остаться на показателях января, напоминает агентство «Интерфакс».

В среду должна состояться встреча министров стран-участников сделки о заморозке нефтедобычи. Там планируют рассмотреть ситуацию на рынке, а также исполнение странами своих обязательств.