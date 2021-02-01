Адвокат Ахильгов: Задержанных людей на несанкционированном митинге в Москве вывозят в Подмосковье из-за нехватки мест

Об этом рассказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат Калой Ахильгов.

«Из Москвы задержанных людей вывозили в Московскую область. Из ОВД «Очаково-Матвеево», например, без прописки отвезли во Внуково. В ближайшее Подмосковье отвозят, потому что в Москве мест содержать всех задержанных нет», — сказал он.

По словам Ахильгова, всю ночь адвокаты работали с задержанными на вчерашнем митинге, однако, они столкнулись с проблемой — многие отделения полиции объявляли план «Крепость» и не пускали защитников к задержанным.

«Единственная проблема для всех адвокатов была в том, что под предлогом внедрения плана «Крепость» не пускают в отделения полиции к задержанным.

План крепость предполагает, что никто на территории отдела не входит и не выходит. Но при этом полицейские спокойно заказывают пиццу, курьеры заходят, а адвокатов они не пускают», — рассказал адвокат.

Также Ахильгов отметил, что в последнее время участилась практика среди сотрудников полиции — не оказывать медицинскую помощь задержанным.

«Вчера один из задержанных имел тяжелое заболевание, ему нужно было принимать препараты два раза в день. При этом его задержали не на митинге, а дома. Мама его приехала передать лекарства. В итоге удалось только благодаря человеку в гражданском, который вышел к людям, и взял эти лекарства. Через сотрудников передать это практически невозможно», — отметил он.

Ахильгов добавил, что вчера были допрошены люди в рамках «санитарной статьи». «Это те, кто был задержан по административке. Их допрашивали в рамках уголовки как свидетелей. Что касается нового дела, вчера мы заметили интересную вещь — в некоторых протоколах допроса, в которых условно говоря 10 вопросов, на которые нужно ответить. Очевидно, что эти опросники были разосланы, чтобы ребята задавали. Задержанные все взяли 51 статью, и не стали отвечать. Судя по вопросам, все это либо будет эпизод по 36 статье, либо это может быть связано с 267— это перекрытие улиц, дорог и т. д. это статья, в которую недавно были внесены изменения. Такое дело с 23 января возбуждено, оно расследуется», — сообщил адвокат.