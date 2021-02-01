Генпрокуратура России поддержала требование тюремного ведомства о замене Навальному условного срока на реальный

Генеральная прокуратура РФ заявила, что требование ФСИН к суду заменить Алексею Навальному наказание с условного на реальное является обоснованным. Основанием для этого стало противоправное поведение оппозиционера.

Генпрокуратура пояснила, что Навальный в декабре 2014 года был приговорен к 3,5 годам условного заключения с испытательным сроком 5 лет по делу о мошенничестве в отношении компаний «Ив Роше» и «Многопрофильная процессинговая компания». И должен был своевременно являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию не реже двух раз в месяц.

Кроме того, в августе 2017 года из-за неоднократной неявки в инспекцию и троекратное привлечение к административной ответственности испытательный срок оппозиционеру был продлен на год — до 29 декабря 2020 года.

Рассмотрением дела Навального завтра должен заняться Симоновский суд Москвы.