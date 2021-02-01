Депутат Ступин о своем задержании на вчерашней акции: полиция не объясняла на каком основании происходит задержание

Депутат Мосгордумы от КПРФ Евгений Ступин рассказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» о своем вчерашнем задержании на вчерашней несанкционированной акции, отметив, что полиция не объясняла ничего и не отвечала на вопросы, на каком основании происходит задержание.

«Вся Пушкинская площадь была перекрыта, прогуляться вообще нельзя было. А когда я пришел к Сухаревской, сразу задержали. За что? Почему? Я спрашивал при задержании: «На каком основании, назовите статью, по которой меня задерживают?» Но никаких ответов не было», — рассказал он.

По словам депутата, сотрудники полиции пытались поместить его в автозак, но все они были переполнены.

«Меня пытались поместить в автозак, которые были переполнены, в один, второй, третий, никуда не помещался. Меня все водили. В какой-то все-таки впихнули. Людей было больше, чем сидячих мест, они толкались и ни о какой социальной дистанции речи не шло», — отметил он.

Когда автозак заполненный задержанными поехал в Северное Тушино, рассказал депутат, по дороге просто остановился и высадил его на дороге.

«Меня не довезли до ОВД. Полчаса я ехал в автозаке, а потом спросили: «Ступин здесь?» Автозак остановился и меня просто высадили» — сказал он.

При этом отметил Ступин, что несмотря на освобождение, он поехал в ОВД Северное Тушино для того, чтобы работать адвокатом с задержанными, которых привезли в данное ОВД.