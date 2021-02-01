Дональд Трамп нанял новых адвокатов для своей защиты на процессе по делу об импичменте

Слушания должны начаться в Сенате американского Конгресса на следующей неделе. Как рассказали в штабе Трампа, его интересы будут представлять два защитника, один из которых уже работал с бывшим президентом в ходе подготовки к предстоящему разбирательству, — передает телеканал CNN.

Ранее сообщалось, что команду Трампа покинули несколько адвокатов. По сведениям телеканала, одной из причин этого стало желание экс-президента сосредоточиться на тезисе о фальсификации выборов, а не на вопросе о законности осуждения бывшего президента.