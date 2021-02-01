Десятки русскоязычных ученых со всего мира выступили в поддержку Алексея Навального и мирных собраний

Коллективное письмо, обращенное к российским властям, публикует газета «Троицкий вариант». Тревожные и опасные события в России вызывают обеспокоенность научного сообщества даже на фоне глобальных проблем и противоречий, которые усилились на фоне пандемии.

К их числу авторы открытого письма отнесли отравление и арест Навального, жестокое обращение с мирными протестующими и политическое преследование несогласных, а также тенденцию к самоизоляции нашей страны и усиление конфронтации с другими государствами.

В связи с этим подписавшие обращения ученые заявляют о недопустимости применения химического оружия и необходимости расследовать отравления находящегося сейчас под стражей оппозиционера. Также они требуют остановить преследование как самого Навального, так и его соратников.

Подписанты призывают власти вести диалог с обществом и остановить запрет мирных собраний, в противном случае нынешняя политика приведет к катастрофе. В письме приводятся слова Андрея Сахарова о неразрывной связи между миром, прогрессом и правами человека.

Среди тех, кто поставил подписи под обращением — ученые из Оксфорда, Кембриджа, Гарварда, Парижской школы экономики и Российской академии наук, в том числе нобелевский лауреат Андрей Гейм, экономист Сергей Гуриев и физик-ядерщик Борис Штерн.

Российские власти на обращение пока не отреагировали.