С сегодняшнего дня в Подмосковье можно будет использовать столичную транспортную карту «Тройка»

Она станет доступной более чем на 300 городских маршрутах Подмосковья. С 1 февраля Москва и Московская область начнут объединять транспортные системы.

Пассажиры смогут расплачиваться за поездки в Подмосковье по тарифу «Кошелек» — говорится в сообщении департамента транспорта Москвы. Проехать на пригородных маршрутах с зональной системой тарификации можно будет позже, после завершения тестирования и запуска второго этапа.

Как сообщила в эфире телеканала «360» первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова, слияние подмосковной карты «Стрелка» со столичной «Тройкой» произойдет к сентябрю нынешнего года. Когда должна появиться объединенная карта.

Добавим, что с 2016 года выпускаются специальные карты со встроенными чипами «Тройки» и «Стрелки». Однако счета у них отдельные и пополнять их надо разными способами.