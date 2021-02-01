В Нидерландах сегодня возобновятся слушания по делу о сбитом над Донбассом боинге MH-17

На одном из прошлых заседаний прокурор Вард Фердинандуссе утверждал, что выявленные данные позволяют смело утверждать о причастности Москвы к тем событиям:

«В ходе расследования стало четко понятно, что Россия в соответствующий период 17 июля 2014-го года была непосредственно вовлечена в вооруженный конфликт. Из разных источников были собраны доказательства того, что Россия осуществляла поставки оружия, а также занималась набором боевиков и оплатой их работы».

Представители российских властей неоднократно отрицали выводи международной следственной группы, называя эти утверждения безосновательными.