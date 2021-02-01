Вакцинация от коронавируса в непризнанной Донецкой народной республики может начаться уже сегодня

При этом ответственность за поставку вакцины в самопровозглашенный регион брать на себя никто не хочет. Очевидно, опасаясь международных санкций.

Как сообщил местный Минздрав, первая партия вакцины «Спутник» уже доставлена в ДНР. К вакцинации от COVID-19 приступят уже в ближайшее время в 32 пунктах, созданных при медучреждениях непризнанной Республики. В первую очередь вакцину получат жители из группы риска. Прививка будет бесплатной.

Накануне представитель ЛНР в политической подгруппе по Донбассу Родион Мирошник заявил, что граждан самопровозглашенной республики начнут прививать российской вакциной «Спутник» со следующей недели. По его информации, 65 тыс. доз поступят в ЛНР, 80 тыс.— в ДНР.

При этом в Российском фонде прямых инвестиций, который реализует вакцину от COVID-19 заграницу, сообщили, что не занимается поставками «Спутника» в Донецк и Луганск. Об этом в РФПИ сообщили РИА.

Ранее в РФПИ заявили, что интерес к вакцине «Спутник» проявляют больше 30 государств.