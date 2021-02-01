Владимир Путин сегодня, как ожидается, примет участие в мероприятиях памяти Бориса Ельцина

Первому президенту России сегодня исполнилось бы 90 лет. Как передает ТАСС, к его могиле на Новодевичьем кладбище сегодня возложат цветы. В ряде музеев и библиотек пройдут выставки, посвященные Борису Ельцину.
2021-02-01T06:51:37+03:00
2021-02-01T06:51:37+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:51, 01 февраля 2021
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