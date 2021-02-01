Казахстан сегодня начнёт прививать своих граждан российской вакциной «Спутник»

Ранее власти планировали это делать китайским препаратом, от которого пока решили отказаться.

Казахстан получил 20 тысяч доз «Спутника». Первой партией вакцины из России планируют привить врачей инфекционных больниц, скорой медицинской помощи, отделений реанимации и сотрудников санитарно-эпидемиологических служб. Затем препарат начнут вводить педагогам в школах и вузах.

Третий этап вакцинации охватит людей с хроническими заболеваниями и ряд других категорий. Власти Казахстана намерены до конца года вакцинировать до шести миллионов человек. Ранее агентство Синьхуа сообщало, что Казахстан договаривается с Пекином о совместном испытании китайской вакцины «Синовак» против коронавируса. Она должна была поступить на казахский рынок в январе, утверждало агентство со ссылкой на министра здравоохранения республики. Чиновники тогда это не отрицали. Однако несколько дней назад ведомство объявило, что китайскую вакцину власти не закупали и не планируют этого делать. Такие сообщения в интернете и ряде СМИ в Минздраве Казахстана назвали фейком.

Ведомство в конце прошлого года также объявляло о намерении купить американскую вакцину Pfizer. По словам главы Минздрава Казахстана, сроки будут зависеть от производственных мощностей и способности компании поставлять препарат в республику.