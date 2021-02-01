Политик Алексей Навальный выдвинут в качестве претендента на Нобелевскую премию мира в этом году

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на депутатов норвежского парламента.

Навальный упоминается в числе целого ряда соискателей, которых считают необходимым выдвинуть норвежские депутаты. Они отметили усилия одного из главных критиков Кремля, как они выразились, по «мирной демократизации России».

Агентство называет также в числе претендентов на Нобелевскую премию мира лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую, которую выдвинул президент Литвы, Всемирную организацию здравоохранения и экологическую активистку Грету Тунберг.

Выдвигать кандидатов, согласно регламенту престижной награды, могут члены парламентов и правительств разных стран, члены международных судов, профессора и обладатели премии в прошлые годы. В сентябре 2020-го также сообщалось о том, что Навального выдвинули в качестве претендента на Нобелевскую премию мира ученые разных стран, однако ее получила Всемирная продовольственная программа ООН.

Нобелевский комитет держит имена претендентов на премию мира в тайне в течение 50 лет, однако кандидатуры могут раскрывать те, кто их выдвигает.