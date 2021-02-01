Соцсети с этого дня обязаны сами выявлять и удалять призывы к массовым беспорядкам и мат

К запрещенному контенту вступивший в силу закон также относит сведения об изготовлении и использовании наркотиков, детскую порнографию, призывы к самоубийству, информацию, выражающую явное неуважение к обществу и государству, передает ТАСС. За невыполнение требований Роскомнадзора об удалении запрещенного контента социальную сеть могут оштрафовать на сумму от 800 тысяч рублей до 4 миллионов.