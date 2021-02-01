Издание «Важные истории» сообщает о попытках взлома аккаунтов своих журналистов, которые освещали протесты

Этой ночью неизвестные пытались получить доступ к личным страницам четырех сотрудников редакции в мессенджере «Телеграм» и в соцсетях «Фейсбук», «Инстаграм» и в «ВКонтакте». Как отмечает издание, все эти журналисты работали на московских акциях в поддержку Алексея Навальному 23 января и накануне. В декабре прошлого года аккаунты журналистов того же издания уже пытались взломать после расследования о бывшем зяте Владимира Путина.

