Около 70 ведущих русскоязычных ученых мира выразили возмущение насилием в отношении протестующих в России

Профессора из университетов в России, Европе и США выступили против преследования политика Алексея Навального и его сторонников, а также потребовали соблюдения прав граждан. Обращение ученых под названием «Остановить нарастающую конфронтацию и обратиться к сотрудничеству и диалогу» опубликовано на портале академического сообщества «Троицкий вариант» и на сайте журнала New Times. Среди тех, кто его подписал, лауреат Нобелевской премии по физике Андрей Гейм, экономисты Сергей Гуриев и Константин Сонин.