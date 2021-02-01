Около 70 ведущих русскоязычных ученых мира выразили возмущение насилием в отношении протестующих в России

Профессора из университетов в России, Европе и США выступили против преследования политика Алексея Навального и его сторонников, а также потребовали соблюдения прав граждан. Обращение ученых под названием «Остановить нарастающую конфронтацию и обратиться к сотрудничеству и диалогу» опубликовано на портале академического сообщества «Троицкий вариант» и на сайте журнала New Times. Среди тех, кто его подписал, лауреат Нобелевской премии по физике Андрей Гейм, экономисты Сергей Гуриев и Константин Сонин.
2021-02-01T05:10:37+03:00
2021-02-01T05:10:37+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:10, 01 февраля 2021
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