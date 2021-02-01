Силовики, по данным портала «ОВД-Инфо», накануне задержали по всей России более 5 тысяч человек

В Москве в отделения полиции из-за несогласованной акции в поддержку Алексея Навального были доставлены более 1650 человек, в Петербурге – свыше тысячи ста. Некоторых повезли в суд, не дожидаясь утра. Так, в Петербурге, как сообщили в объединенной пресс-службе судов города, к двум часам ночи успели отправить под административный арест более 40 человек и столько же получили штрафы. Журналисты зафиксировали, что в некоторые случаях силовики били дубинками людей по головам до крови, применяли электрошокеры. Самих сотрудников СМИ в разных городах задержали около сотни. В правозащитном проекте «ОВД-Инфо» сообщили нашей радиостанции, что в отделениях полиции оказались люди с диабетом, эпилепсией, астмой и другими хроническими заболеваниями, которых фактически лишили доступа к необходимым лекарствам.