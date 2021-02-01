Газета Wall Street Journal узнала, что крупнейшие нефтяные компании США обсуждали возможность слияния из-за пандемии

По сведениям издания, переговоры вели Chevron и ExxonMobil, и возможно, они к ним еще вернутся. Газета пишет, что в случае слияния объединенная компания стала бы второй в мире по капитализации и объему производства после саудовской госкорпорации.
2021-02-01T04:34:55+03:00
2021-02-01T04:34:55+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:34, 01 февраля 2021
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