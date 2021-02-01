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04:33, 01 февраля 2021

Власти Израиля, как сообщают местные СМИ, накануне продлили тотальный карантин до 5 февраля

Также было решено вдвое увеличить штраф для нарушителей режима изоляции до 3 тысяч долларов. Как переедает «Интерфакс», согласно новому запрету, люди не могут отходить от своих домов дальше одного километра. Исключения сделаны для тех, кто выходит на работу, идет на вакцинацию или за продуктами. Супермаркеты продолжат работать в обычном режиме. Закрыты границы и международный аэропорт.



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