Глава дипломатии ЕС осудил массовые задержания в России и непропорциональное применение силы к протестующим

Жозеп Боррель написал в своем «Твиттере», что люди должны иметь возможность реализовать свое право на демонстрации, не опасаясь репрессий. Боррель призвал Россию выполнять свои международные обязательства по защите прав и свобод человека. Глава французского МИДа Жан-Ив Ле Дриан отметил в «Твиттере», что полностью разделяет эту позицию. Боррель в четверг прилетит в Москву и встретится с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. В Брюсселе отметили, что в повестку визита включен арест политика Алексея Навального.
2021-02-01T04:33:33+03:00
2021-02-01T04:33:33+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:33, 01 февраля 2021
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