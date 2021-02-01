Глава дипломатии ЕС осудил массовые задержания в России и непропорциональное применение силы к протестующим

Жозеп Боррель написал в своем «Твиттере», что люди должны иметь возможность реализовать свое право на демонстрации, не опасаясь репрессий. Боррель призвал Россию выполнять свои международные обязательства по защите прав и свобод человека. Глава французского МИДа Жан-Ив Ле Дриан отметил в «Твиттере», что полностью разделяет эту позицию. Боррель в четверг прилетит в Москву и встретится с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. В Брюсселе отметили, что в повестку визита включен арест политика Алексея Навального.