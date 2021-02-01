Правозащитники говорят о чрезмерной жестокости силовиков по отношению к участникам акций в поддержку Навального

В Москве, Петербурге и Владивостоке, как передает портал «ОВД-Инфо», люди в касках и бронежилетах применяли к некоторым задержанным электрошокер. Одного из них увезли на «скорой». Во Владивостоке силовик выстрелил участнику несогласованной акции в ноги из травматического оружия. В Петербурге полицейский направил табельный пистолет на протестующих. В Челябинске во время разгона акции 65—летней женщине сломали руку. В Москве на Ольховской улице омоновцы ставили задержанных лицом к стене, передает издание «Медиазона». В Казани силовики уложили людей в снег.
2021-02-01T04:33:11+03:00
2021-02-01T04:33:11+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:33, 01 февраля 2021
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