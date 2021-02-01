Суды в Петербурге в связи с воскресными протестами арестовали 40 человек на сроки от двух до 15-ти суток

Еще более 40 задержанных получили штрафы, сообщили ночью в объединенной пресс-службе судов города. Издание «Фонтанка» отмечает, что из-за массовых задержаний суды в Петербурге перешли на ночную работу. По данным портала ОВД-Инфо», в городе во время несогласованных акций в поддержку Алексея Навального были задержаны более 1100 человек, в Москве – свыше 1650-ти, по всей России – больше 5 тысяч. Это самое большое количество задержанных в истории современной России. Неделю назад по время аналогичных протестов задержали 4 тысячи.
2021-02-01T04:32:37+03:00
2021-02-01T04:32:37+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:32, 01 февраля 2021
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