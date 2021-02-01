Агентство «Рейтер» сообщает о задержании в Мьянме главы правящей партии Аун Сан Су Чжи и президента страны

Агентство ссылается на пресс-секретаря партии «Национальная лига за демократию». Ее основала 75-летняя Аун Сан Су Чжи, которая в 1991 году получила Нобелевскою премию мира. На днях СМИ писали о возможности военного переворота в Мьянме.