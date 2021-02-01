Соцсети в России обязаны с этого дня сами блокировать запрещенный контент

Вступил в силу соответствующий закон. Согласно документу, владельцы социальных сетей должны выявлять и удалять данные об изготовлении и использовании наркотиков, детскую порнографию, призывы к самоубийству, информацию, выражающую явное неуважение к обществу, государству, а также содержащую призывы к массовым беспорядкам. Кроме того, в соцсетях теперь недопустимо использование нецензурной брани, передает ТАСС. Санкции для соцсетей за отказ удалить подобные публикации предусмотрены другим законом, который вступил в силу 10 января. Он предусматривает штрафы на сумму до 4 миллионов рублей.
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