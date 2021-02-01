Почти в 90 городах России силовики накануне задержали свыше 5 тысяч протестующих, подсчитал портал «ОВД-Инфо»

Среди тех, кто попал в автозаки, были около сотни журналистов. В Москве, где накануне власти закрыли семь станций метро и изменили работу городского транспорта, по подсчетам правозащитников, были задержаны более 1650 человек. Неделю назад по всей России во время аналогичных акций задержали более 4 тысяч участников.

В столице участники несогласованных протестов в поддержку Алексея Навального накануне дошли до СИЗО «Матросская тишина», где содержится политик. Среди задержанных оказалась его супруга. Юлию Навальную отпустили под обязательство явиться сегодня в суд. По словам ее адвоката, ей грозит до 15 суток административного ареста.

Правозащитники отмечают, что силовики избыточно применяли силу – били людей дубинками, в некоторых случаях использовали электрошокеры.

