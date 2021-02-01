В Великобритании ветеран войны, который собрал для врачей 45 миллионов долларов, госпитализирован с коронавирусом

Это сообщила в «Твиттере» его дочь. У Тома Мура, которому сто лет, ранее выявили пневмонию. Он стал известен после того, как весной на фоне пандемии объявил сбор пожертвований для медиков и в рамках своей акции обошел свой сад на ходунках 200 раз. В июле ветерана посвятила в рыцари королева Великобритании Елизавета II.