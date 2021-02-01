Также задержан президент страны Вин Мьин. Агентство ссылается на пресс-секретаря партии Аун Сан Су Чжи. На данный момент не уточняется, кто именно произвел задержания. В пятницу СМИ сообщали о вероятности военного переворота в стране.
В Мьянме, как передает «Рейтер», задержана глава правящей партии и лауреат Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи.
Также задержан президент страны Вин Мьин. Агентство ссылается на пресс-секретаря партии Аун Сан Су Чжи. На данный момент не уточняется, кто именно произвел задержания. В пятницу СМИ сообщали о вероятности военного переворота в стране.