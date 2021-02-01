Патриарх Кирилл на фоне протестов заявил о кризисе молодого поколения

По его словам, молодежь под влиянием СМИ и интернета буквально впадает в безумие и теряет жизненные ориентиры, сообщается на сайте патриарха. Предстоятель РПЦ в своей проповеди сказал, что в эти особые дни верующие должны подумать, какими идеями наполнен информационный поток, который поглощает современного человека. Ранее в МВД обвинили соратников Алексея Навального в вовлечении несовершеннолетних в несогласованные акции в поддержку политика. Роскомнадзор потребовал от соцсетей удалить призывы к протестам.
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