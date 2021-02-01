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02:18, 01 февраля 2021

ЕС и США призывают власти России выполнять международные обязательства по защите прав и свобод граждан

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель массовые задержания и непропорциональное применение силы к протестующим. В четверг Боррель прилетит в Москву, где встретится с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. С аналогичным заявлением выступил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он призвал российские власти освободить Алексея Навального и всех, кто был задержан на акциях в поддержку политика.



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