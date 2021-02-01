ЕС и США призывают власти России выполнять международные обязательства по защите прав и свобод граждан

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель массовые задержания и непропорциональное применение силы к протестующим. В четверг Боррель прилетит в Москву, где встретится с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. С аналогичным заявлением выступил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он призвал российские власти освободить Алексея Навального и всех, кто был задержан на акциях в поддержку политика.
Самое обсуждаемое
Новое расследование об объекте под Геленджиком, который также называют «дворцом Путина», опубликовало издание «Медуза» Из разговора с рабочими, некогда занятыми на строительстве резиденции, журналисты выяснили, что масштабы постройки оказываются больше, чем в расследовании Алексея Навального и его соратников…
МИД РФ: Двойные стандарты и лицемерие – жизненное кредо? Грубое вмешательство США во внутренние дела России – такой же доказанный факт, как и «раскрутка» фейков. «Митинги», о которых вы заботитесь, являются незаконными. Что в таких случаях делают в США, всем известно – открывают стрельбу на поражение…
Популярное за неделю
26 января: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)