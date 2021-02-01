Правозащитники сообщают о задержании более 5 тысяч участников акций в поддержку Алексея Навального

По данным портала «ОВД-Инфо», это на тысячу больше, чем неделю назад. Среди тех, кто попал в автозаки, было около сотни журналистов. В Москве, по подсчетам правозащитного проекта, были задержаны 1653 человека. В столице, по информации «ОВД-Инфо», и в Петербурге, как передает издание «Фонтанка», суды перешли на ночную работу и назначают задержанным штрафы и административные аресты.

Силовики использовали дубинки, из Москвы, Петербурга и Владивостока поступали сообщения, что полицейские и сотрудники Росгвардии применяли электрошокеры. В Петербурге полицейский направил в сторону протестующих пистолет. В МВД, как передает ТАСС, его действия назвали законными.

В Москве из-за несогласованных протестов власти накануне ограничили движение пешеходов вокруг Кремля, закрыли 7 станций метро в центре, изменили работу наземного транспорта и закрыли некоторые кафе, рестораны и магазины.