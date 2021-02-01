В МВД назвали законными действия полицейского в Петербурге, который направил на протестующих пистолет

В ведомстве утверждают, что его сотрудник так действовал из-за угрозы своему здоровью, передает ТАСС.

В Петербурге накануне возбудили два уголовных дела о насилии в отношении представителей власти, сообщили в Следственном комитете.

В то же время правозащитники говорят о непропорционально жестоком применении силы со стороны полицейских и сотрудников Росгвардии по отношению к участникам несогласованных акций в поддержку Алексея Навального. Так, из Москвы, Петербурга и Владивостока поступали сообщения, что силовики применяли помимо дубинок электрошокеры. По подсчетам проекта «ОВД-Инфо», были избиты силовиками более 50 человек.