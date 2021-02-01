Правозащитная организация Amnesty International потребовала немедленно освободить задержанных в России протестующих

В ее заявлении говорится, что за последние недели российские власти арестовали так много людей, что в центрах содержания под стражей в Москве закончились места, а мирные демонстранты содержатся в изоляторах для иностранных граждан. Задержанных участников мирных акций в Amnesty International назвали узниками совести.