Юлии Навальной, как сообщила ее адвокат, грозит 15 суток административного ареста

Супруга арестованного политика Алексея Навального накануне была задержана на акции в поддержку своего мужа. Полиция считает протесты несанкционированными. Как рассказала нашей радиостанции адвокат Светлана Давыдова, Юлию Навальную после составления административного протокола отпустили из полиции под обязательство о явке в суд. Решение вынесет сегодня Щербинский районный суд Москвы.

Протестующие накануне пришли к СИЗО «Матросская тишина» где находится Алексей Навальный. Его задержали в аэропорту, когда политик вернулся из Германии, где лечился после отравления в России. Алексей Навальный считает, что его пытались убить сотрудники ФСБ и обвинил в попытке отравления Владимира Путина. В Кремле после этого обвинили политика в сотрудничестве с ЦРУ.