Суды Москвы и Петербурга перешли на ночную работу из-за массовых задержаний

Как сообщили нашей радиостанции в проекте «ОВД-Инфо», людям назначают штрафы и административные аресты, затем везут их обратно в отделения полиции, где их допрашивают сотрудники Следственного комитета. Правозащитники отмечают, что в полиции находятся люди с хроническими заболеваниями, которым жизненно необходимо принять их лекарства, но полицейские в этом отказывают.

По данным проекта «ОВД-Инфо», в Москве были задержаны более 1650 участников несогласованной акции в поддержку Алексея Навального, по всей России – 5135.