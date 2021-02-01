Более 5 тыс. чел. задержано на сегодняшних несанкционированных акциях в поддержку Алексея Навального по всей стране

Это данные правозащитного проекта «ОВД-Инфо». В Москве задержано более полутора тысяч участников, в Петербурге — более одной тысячи. Согласно подсчетам правозащитников, на акциях 23 января полиция задержала 4 тыс. человек. Уже тогда эти цифры стали максимальными почти за десять лет, с декабря 2011 года. По данным московской полиции, в несанкционированной акции 31 января в Москве участвовали около 2 тыс. человек. Организаторы своих подсчетов не приводили.