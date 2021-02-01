Более 5 тыс. чел. задержано на сегодняшних несанкционированных акциях в поддержку Алексея Навального по всей стране

Это данные правозащитного проекта «ОВД-Инфо». В Москве задержано более полутора тысяч участников, в Петербурге — более одной тысячи. Согласно подсчетам правозащитников, на акциях 23 января полиция задержала 4 тыс. человек. Уже тогда эти цифры стали максимальными почти за десять лет, с декабря 2011 года. По данным московской полиции, в несанкционированной акции 31 января в Москве участвовали около 2 тыс. человек. Организаторы своих подсчетов не приводили.
Самое обсуждаемое
Новое расследование об объекте под Геленджиком, который также называют «дворцом Путина», опубликовало издание «Медуза» Из разговора с рабочими, некогда занятыми на строительстве резиденции, журналисты выяснили, что масштабы постройки оказываются больше, чем в расследовании Алексея Навального и его соратников…
МИД РФ: Двойные стандарты и лицемерие – жизненное кредо? Грубое вмешательство США во внутренние дела России – такой же доказанный факт, как и «раскрутка» фейков. «Митинги», о которых вы заботитесь, являются незаконными. Что в таких случаях делают в США, всем известно – открывают стрельбу на поражение…
Популярное за неделю
26 января: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)