Amnesty International потребовала от российских властей немедленно освободить задержанных сегодня на акциях протеста

Правозащитная организация Amnesty International потребовала от российских властей немедленно освободить всех задержанных сегодня на акциях протеста в городах России. В заявлении главы российского представительства организации Натальи Звягиной, Кремль ведет войну против прав человека в России, подавляя волеизъявление протестующих, которые требуют свободы и перемен.