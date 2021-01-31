В несанкционированной акции в Москве сегодня принимало участие меньше несовершеннолетних, чем 23 января

Это констатирует уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. В интервью «Интерфаксу» она сказала, что ко всем были вызваны родители, точной информации о числе задержанных, у нее нет. На прошлой несанкционированной акции оппозиции 23 января, по данным детского омбудсмена в столице, было задержано более 150 несовершеннолетних.